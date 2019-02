Futuro dei Liberi consorzi, la Cisl Fp di Agrigento a Palermo

Una folta delegazione della Cisl Fp di Agrigento, Caltanissetta ed Enna ha partecipato alla manifestazione di protesta convocata a Palermo per denunciare lo stato di “abbandono” in cui a distanza di anni si trovano gli enti di area vasta, “vittime” di una riforma mai avviata in modo concreto e di scelte politiche e amministrative che hanno privato gli stessi di capacità di garantire servizi ai cittadini.

Un sit in che si svolgeva mentre a Palazzo d’Orleans il presidente della Regione Nello Musumeci incontrava la delegazione siciliana dei parlamentari nazionali e i segretari regionali dei sindacati confederali.

“La presenza di piazza era essenziale per far sentire la voce non solo di centinaia di lavoratori, ma soprattutto di territori che oggi hanno già visto ridursi in parte la garanzia di servizi essenziali come la manutenzione della viabilità – spiega il segretario confederale Cisl Fp Floriana Russo Introito -. Il confronto tra la Presidenza della Regione e i parlamentari nazionali avrebbe consentito di mettere in campo alcune misure comuni che ci fanno ben sperare sempre a patto che, come evidenziato dai segretari regionali, si passi ‘dalle parole ai fatti’. E questo mettendo mano innanzitutto all’eliminazione del prelievo forzoso perché finché continuerà a permanere non sarà scongiurato il rischio default delle ex Province. Un provvedimento da parte dello Stato che pesa, solo per Agrigento, per oltre 17 milioni e mezzo di euro. Questo comporta come effetto l’impossibilità non solo di garantire i servizi, come detto, ma mette a rischio un intero sistema che ha ancora i Liberi consorzi il proprio unico riferimento. Altro tema è certamente quello della stabilizzazione del personale precario che, a nostro parere, deve trovare collocazione negli enti in cui ha finora prestato servizio invece che essere ridistribuito con l’utilizzo della società Resais”.