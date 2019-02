Palma di Montechiaro scelta da Dolce&Gabbana per rievocazione "Il Gattopardo"

PALMA DI MONTECHIARO (AGRIGENTO) - La maison Dolce&Gabbana ha scelto Palma di Montechiaro, nell’ agrigentino, per esporre le creazioni esclusive dei due stilisti che rievocheranno la storia e lo stile della cittadina della famiglia Tomasi di Lampedusa e de «Il Gattopardo». Il Comune, con in testa il sindaco Stefano Castellino, ha aderito all’evento, che si terrà il prossimo 4 luglio, proposto dalla «Feelrouge Worldwide Shows srl», incaricata da Dolce&Gabbana, e ha già concesso il patrocinio gratuito. Gli stilisti organizzeranno una festa nei cortili, nei chiostri e nelle strade. Ci saranno stendardi ai balconi, fiori e la banda di paese in giro per le vie.



A Palma dovrebbero arrivare almeno 300 ospiti provenienti da tutto il mondo e 50 giornalisti di testate internazionali. L'evento si terrà al palazzo Ducale e coinvolgerà anche la chiesa Madre e il monastero del Santissimo Rosario.