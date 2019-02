Extracomunitario mangiava e viveva a casa di un cinquantenne abusivamente

Si è recato nella sua abitazione di campagna per dare una controllata, ma appena ha aperto la porta ha sorpreso un individuo intendo a cucinare e consumare del cibo. All'invito di lasciare immediatamente l'abitazione, il tizio non solo si è rifiutato di andarsene, ma ha minacciato di morte il proprietario. Per fortuna sul posto sono giunti i carabinieri, che senza non poche difficoltà, hanno fermato e portato via l'uomo "abusivo". Si tratta di un extracomunitario di 43 anni, del Burkina Faso, senza fissa dimora e irregolare. E' stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca, per le ipotesi di reato di minacce, violazione di domicilio, ed essendo un irregolare, anche per reingresso illegale e clandestino nel territorio italiano. Tutto quanto è accaduto alla periferia di Sciacca.