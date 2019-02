Assist di Samuel, gran gol e l'abbraccio di Zanetti

E' tifoso della Juventus, ma non dimenticherà facilmente le ore trascorse al Centro di Formazione Suning in memoria di Giacinto Facchetti, ad Appiano Gentile, al fianco dei campioni del passato dell'Inter. Vincenzo Funaro con i suoi compagni della Nazionale Italiana Down Fisdir Futsal, categoria C21, Campioni del Mondo in carica e vice campioni d’Europa, durante un allenamento programmato nella struttura messa a disposizione dalla società nerazzurra, hanno ricevuto a sorpresa la visita della squadra di “Inter Forever”, formata dai giocatori nerazzurri del passato. Javier Zanetti e gli altri campioni della storia interista hanno partecipato a ranghi misti ad una partita di calcio con i ragazzi della Nazionale Down ed è stata una grande festa per tutti. Per la gioia sua e del padre che lo accompagnava, Vincenzo Funaro ha pure realizzato un gol su assist di Samuel: la sua prima reazione è stata una corsa ad abbracciare Zanetti. In campo anche Marco Materazzi, Walter Samuel, Francesco Toldo, Dejan Stanković e tanti altri protagonisti della storia calcistica nerazzurra. La Nazionale della Fisdir si sta preparando alla nuova rassegna iridata, dove difenderà il titolo conquistato nel 2017 in Portogallo.

Grande soddisfazione per Francesco Funaro, padre di Vincenzo e tecnico dei portieri dello Sciacca Calcio: “Tre giorni di full immersion accanto ai ragazzi della Nazionale Italiana di calcio a 5 categoria C21 – ci dice contento - tre giorni meravigliosi con i tecnici Roberto Signoretto, Gianluca Oldani e Angelo D’Auria che mi hanno dato la possibilità di collaborare con loro in questa splendida realtà. E poi la grande accoglienza nel centro sportivo dell'Inter, tutto molto bello per me e per Vincenzo”.