Arriva il Black Friday 2018, caccia agli sconti: 30% sui nostri abbonamenti online

Conto alla rovescia per il "Black Friday", il "venerdì nero" degli sconti, del 23 novembre: molti negozi si preparano, in perfetto stile americano, a una giornata di sconti per inaugurare così lo shopping natalizio e tra i consumatori cresce la "febbre" dello shopping. Sono già in molti coloro che attendono questa giornata ricca di vantaggiose offerte su altrettanti negozi online. Ecco allora che è ormai partito il tam tam via sms o su facebook fino agli allestimenti per pubblicizzare il venerdì di caccia all’affare.

Ed è quello che farà anche LA SICILIA che per il Black Friday mette in promozione i suoi abbonamenti on line con uno sconto del 30% sui nostri prodotti. Da oggi sino al 30 novembre.

oppure

per scegliere in tutta libertà l'abbonamento preferito al quotidiano e approfittare del prezzo scontato per leggere comodamente LA SICILIA ogni mattina su pc, tablet e smartphone.

Il Black Friday è una usanza importata dagli Stati Uniti che si colloca tra il giorno del Ringraziamento e Natale. Ricorre ogni anno il venerdì successivo al giovedì durante il quale si celebra il “Thanksgiving Day” (il quarto giovedì di novembre) e sin dal 1932 apre ufficialmente la corsa ai regali natalizi. Tradizionalmente, il Black Friday non significa solo occasioni commerciali da non perdere ma anche interminabili code, in perfetto clima da corsa ai saldi. Ma se l’idea di passare ore in fila davanti ai negozi vi spaventa, potete approfittare delle tante offerte online.

Lo scorso anno gli acquisti in rete hanno registrato un aumento del 33,46 percento rispetto all’anno precedente. Durante il Black Friday dello scorso anno, il traffico sui siti di ecommerce ha registrato un incremeneto del 78 per cento rispetto alle tre settimane precedenti e alle tre successive, mentre per il Cyber Monday l’aumento è stato del 40 per cento.

Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Tikato, costituito per mappare le ultime tendenze del mercato, fino al 2013 in Italia la tradizione tutta made in USA del Black Friday non aveva attecchito, ma negli ultimi due anni si è assistito a un boom di interesse anche nel nostro Paese. Partendo dai dati raccolti su Google Trends, l’Osservatorio Tikato ha registrato in Italia una vera e propria crescita esponenziale della keyword “black friday”.

Quello che cercano gli italiani nel Black Friday è chiaro: con un occhio che guarda già al Natale, i settori più “battuti” sono elettronica e informatica, al secondo posto abbigliamento e accessori, seguito da profumeria e cosmetici, viaggi e vacanze e infine libri.