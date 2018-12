Terracina, il Natale al Tempio di Giove Anxur: divertimento sicuro

In occasione delle festività Natalizie, CoopCulture propone a Terracina un programma di visite speciali per conoscere costumi, tradizioni e cibo, delle festività natalizie al tempo dei Romani, meglio note come i Saturnalia, momento dell’anno in cui si celebrava l'abbondanza, si consumavano cibi particolari, vino e si festeggiava in banchetti pubblici, ci si scambiava doni ed erano proibiti i lutti e la mestizia. Al termine di ogni visita i partecipanti riceveranno in dono un Christmas pocket gift con moscato di Terracina doc e le tradizionali ciambelle al vino.