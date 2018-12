Quegli incontri tra boss nella cava di calcarenite

L’indagine che all’alba di oggi ha portato al blitz nel trapanese, contro i presunti fiancheggiatori del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ha "permesso di dimostrare che il legame tra i due esponenti della stessa consorteria", cioè Fabrizio Vinci, imprenditore ritenuto affiliato alla famiglia di cosa nostra di Mazara del Vallo, tratto in arresto a maggio del 2017 dal Ros nell’ambito della indagine Visir e Matteo Tamburello, arrestato oggi, "non si è mai interrotto" e "in tal senso sono stati documentati diversi incontri avvenuti tra Matteo Tamburello e Vinci all’interno della cava di calcarenite di fatto riconducibile allo stesso Tamburello".