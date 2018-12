Non è ancora arrivata in aula, ma i sindacati bocciano già la manovra della Regione

«Su alcune emergenze siciliane sono ancora insufficienti le risposte da parte del governo Musumeci, la nostra preoccupazione resta alta». Così i segretari generali di Cgil Cisl e Uil Sicilia, Michele Pagliaro, Mimmo Milazzo e Claudio Barone, al termine del confronto a Palazzo d’Orleans sulla manovra economica.

«Abbiamo preso atto dei provvedimenti illustrati dal governo regionale ma sui dipendenti delle ex Province e sulla maggior parte dei Comuni in dissesto finanziario ancora nessuna soluzione - aggiungono - La Regione è in attesa di un confronto con il governo nazionale ma questo non ci rassicura. La situazione resta grave e rischia di esplodere».