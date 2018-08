Gela, bagnino-eroe salva bimba, padre e nonno che stavano per annegare

GELA (CALTANISSETTA) - Tre persone hanno rischiato di annegare nel primo pomeriggio a Gela (Caltanissetta) per le proibitive condizioni meteo. Il peggio è stato evitato da un bagnino che sorvegliava la zona dell’ex lido Eden, nel cuore del litorale gelese. Simone Iudica si è gettato in mare quando si è accorto che una bambina di 11 anni circa, il padre della stessa di 45 anni e il nonno di oltre 60 anni stavano annaspando tra le onde agitate. I tre erano stati spinti dalle onde verso i frangifrutti in una grossa buca, nonostante la presenza di una boa segnalasse il pericolo. Il terzetto non riusciva a tornare per via del mulinello creato dalla forte corrente. Il bagnino ha prima salvato la bambina, portata a riva, subito dopo il nonno che si era aggrappato sulla boa e alla fine il padre che era stato risucchiato sott'acqua. Per fortuna nessuna conseguenza anche grazie alla presenza della torretta di avvistamento presente in quel tratto di spiaggia libera.