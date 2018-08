«Oui» al "cattivo" Cassel per Tina, la fotomodella dal sangue siciliano

Nozze discrete, con passeggiata fra passanti e curiosi, per l’attore francese Vincent Cassel e la modella Tina Kunakey Di Vita, di 30 anni più giovane, a Bidart, nel sud-ovest della Francia. La ragazza, figlia di una nissena e di padre originario del Togo, ha una relazione con il «cattivo» del cinema francese e hollywoodiano da due anni. Per la cerimonia nuziale si è presentata radiosa e sorridente in un abito bianco scollato e senza spalline, con un bouquet di fiorellini bianchi in mano. Lui, 51 anni, è padre di due figlie avute con l’ex moglie e nota attrice Monica Bellucci: è uscito dal municipio per mano con la sposa in abito color panna e camicia rosa senza cravatta e slacciata sul petto, una barba grigia corta e un paio di occhiali da sole. Pochi invitati, ma poi è seguita una passeggiata per mano della coppia, per le vie di Bidart in mezzo alla gente. I due coniugi hanno deciso di vivere in Brasile.

La giovanissima e sensualisssima modella, una montagna di ricci, è alta 1,74 e nelle sue vene scorre pure sangue siciliano. «Mio padre (Robin) è nato in Marocco ma è originario del Togo, poi è venuto in Francia - racconta -. Mia madre, Nadia, è siciliana di Caltanissetta. Si sono conosciuti a Tolosa, ed è subito scattato il colpo di fulmine che dura da 25 anni. Contrariamente a quello che si legge sui media, non sono nata in Sicilia ma a Tolosa. I miei genitori hanno voluto trasferirsi a Biarritz, sulla costa basca. Adoravano visitare quei luoghi anche prima di avere noi figli: io, mio sorella e mio fratello, Cassandre e Zakari. Ho vissuto là fino a 15 anni, prima di andare a Madrid, dove volevo imparare lo spagnolo e finire gli studi. E lì è iniziata anche la mia carriera di modella».

Lo scorso anno le sue foto con Cassel in vacanza a Ibiza avevano infuocato i giornali di gossip. Nell'agosto 2013 Cassel e la Bellucci avevano annunciato la separazione amichevole e subito dopo non sono mancate voci che attribuivano alla star francese relazioni importanti, ma nessuna di queste era stata confermata. Fino all’esplosiva bellezza di Tina, che lo ha stregato e lo ha portato a pronunciare il fatidico “Oui”.