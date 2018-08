Agenti carcere Caltanissetta intervengono per sedare lite tra detenuti: aggrediti

CALTANISSETTA - «Due detenuti extracomunitari che si stavano picchiando nella loro cella hanno aggredito due agenti della polizia penitenziaria intervenuti per separarli. E’ accaduto ieri sera nel carcere di Caltanissetta». Lo afferma il segretario generale aggiunto del sindacato Osapp, Domenico Nicotra, che "esprime solidarietà ai colleghi".



Secondo il sindacalista «è necessario che vengano avviate urgenti procedure di assunzione di nuovo personale affinché quando si verificano situazioni d’emergenza, queste possano essere affrontate con un numero adeguato di personale e no come invece accade per ora - osserva Nicotra - con numeri sempre più risicati di Poliziotti Penitenziari».