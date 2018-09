Caltanissetta e il "raid da record":i nuovi giochi distrutti in 48 ore...

CALTANISSETTA - Neppure il tempo di fare giocare i bambini. Un vero e proprio atto di vandalismo è stato messo in atto nella Villa Monica, nel quartiere “Balate-Pinzelli”. Ignoti hanno distrutto tutti i nuovi giochi posizionati da alcuni componenti del comitato di quartiere meno di 48 ore prima. Tutto è stato distrutto e sono stati rubati pure alcuni piccoli giochi realizzati con materiale riciclato. Un comportamento vergognoso e senza nessuna scusante per chi lo ha fatto, utilizzando pure una violenza inaudita, distruggendo i piccoli nuovi arredi della villetta del rione.

Tanta la delusione e la rabbia tra i componenti il comitato, i residenti ed i frequentatori di Villa Monica, quando ieri mattina hanno scoperto il misfatto. Distrutta pure la macchinina in legno ancora in costruzione. Il primo diffuso sentimento da parte del comitato è quello di lasciare perdere tutto, non fare più nulla e dedicarsi ad altro. Una delusione immensa per gente con un diffuso senso civico e che spontaneamente si era adoperata per apportare piccole migliorie al giardino pubblico.

Per ironia della sorte tutto ciò è successo dopo due notizie positive delle ultime ore. Il comitato aveva incontrato l’amministrazione comunale e l’assessore Giuseppe Tumminelli ha garantito l’impegno dell’ente. Verranno sistemate le due villette nel quartiere, già lunedì quella in via Ferdinando I, che ben presto verrà intitolata a Eva Rizza, la bambina scomparsa in tenera età qualche tempo fa. Ed era tornata a funzionare pure la fontana all'angolo di via Turati, dopo che per alcuni mesi era diventata la casa delle zanzare. La speranza è che tutto ora non venga vanificato da questo increscioso episodio vandalico.