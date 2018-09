Resti umani nel Nisseno, trovato documento di un migrante

CALTANISSETTA - Proseguono le indagini per scoprire l’identità del cadavere, i cui resti sono strati ritrovati ieri in contrada Palombara a Caltanissetta. Indagano i poliziotti della questura. A breve distanza in un indumento, è stato trovato un documento di identità con le generalità di un cittadino straniero ospite della struttura di accoglienza nel nisseno.