Difesa "sconfessa" deputato grillino su Muos. «Smantellarlo? Lo può dire solo il governo»

Roma - Il Muos sparge un po'di pepe nei rapporti all'interno del M5S. Alle dichiarazioni del deputato regionale pentastellato Giampiero Trizzino in merito alla decisione del Movimento e del governo di smantellare il sistema di comunicazione satellitare della Difesa americana a Niscemi, sopraggiunge una precisazione del Ministero della Difesa, retto dal ministro grillino Elisabetta Trenta. «La linea sul Muos è molto chiara e in questi giorni il governo è al lavoro sul dossier. Qualsiasi altra esternazione o posizione assunta da esponenti non appartenenti all’esecutivo è da considerarsi espressione del singolo soggetto politico, non del ministero della Difesa e men che meno del governo. L’unica voce ufficiale sul tema è e sarà quella del governo». E' quanto hanno tenuto a precisare fonti della Difesa.

Trizzino, dal canto suo, si è espresso con termini che sembrano andare verso una precisa direzione: «Il M5S e il governo hanno già preso una posizione, quella che hanno sempre avuto, e Luigi Di Maio a breve la comunicherà. La nostra posizione resta la stessa: siamo contro il Muos. Non ci sono alternative. Noi ci proviamo, ovvio. La memoria della ministra Trenta, che incontrerò il 7 novembre, è un fatto passato».

L' installazione del Muos, in provincia di Caltanissetta, continua dunque a far discutere. Anche gli avversari. «Uno dei tanti no dei Cinque Stelle viene a colpire il Muos ed è come fare guerra agli Stati Uniti - sostiene la parlamentare di Forza Italia Stefania Prestigiacomo -. Si vuole infatti smantellare l’attività del megaradar satellitare di Niscemi ed è una crociata del deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana Giampiero Trizzino. Forse ignora che è una scelta difficile primo perché implica la rottura di accordi già in essere da diversi anni e poi perché costerebbe una fortuna (20 miliardi) rompere questo tipo trattato e procedere allo smantellamento. Un ultimo aspetto riguarda anche la sicurezza che un simile apparato può garantire e che non va sottovalutata».

«Giampiero Trizzino dichiara guerra agli Stati Uniti. Siamo di fronte a follia politica e incompetenza strutturale. Il no al Muos è una scelta irrealizzabile tanto più che già c'è stato l’ok anni fa in Trattati sottoscritti tra Italia e Stati Uniti». Così in una nota il deputato Gianfranco Librandi (Pd) commenta la possibile contrarietà del M5S alle installazioni radar americane installate in Sicilia.