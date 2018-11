Muos Niscemi, Trizzino esulta: « avvocatura Stato non si presenterà ad udienza»

Niscemi (Caltanissetta) - Vicenda Muos di Niscemi, concluso l’incontro tra il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, il deputato 5 stelle all’Ars, Giampiero Trizzino, e il presidente della commissione Difesa della Camera, Gianluca Rizzo. Era presente pure la deputata del M5S all’Ars, Stefania Campo.

"Il ministro Trenta - dicono Trizzino e Rizzo- oggi ci ha comunicato che l'Avvocatura dello Stato non si presenterà all'udienza del 14 novembre del Consiglio di giustizia amministrativa". "Esprimiamo grande soddisfazione – ribadisce Trizzino -, perché per la prima volta il nostro Paese si mette al fianco dei cittadini. E' un fatto storico senza precedenti, di cui diamo merito all'intervento del ministro Trenta". "Al tavolo – conclude il deputato a palazzo dei Normanni - abbiamo anche chiesto al ministro la possibilità di avviare un'interlocuzione per procedere a nuove misurazioni delle emissioni elettromagnetiche nell'area del Muos, cosi come richiesto dalla cittadinanza di Niscemi. Chiederemo anche al ministro dell'Ambiente Sergio Costa di prenderne parte".