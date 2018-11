Gela, visita istituzionale del Presidente Musumeci

Il Presidente della Regione Nello Musumeci è arrivato al Municipio di Gela con soli otto minuti di ritardo dalla tabella di marcia.Ad accoglierlo il commissario del Comune Rosario Arena che lui stesso ha nominato in sostituzione del sindaco Domenico Messinese, sfiduciato lo scorso 7 settembre. In piazza San Francesco c’era una delegazione di lavoratori del reddito minimo di inserimento e gli ex lavoratori dell’impresa dell’indotto Turco Costruzioni.

Alla vista degli striscioni e al richiamo dei lavoratori il Presidente Musumeci si è subito recato dai manifestanti ascoltando il loro grido di dolore. Ai lavoratori Rmi, che da gennaio non potranno prestare opera per il Comune, ha promesso che porterà il “caso” a Roma. Ai lavoratori della Turco un’attenzione, insieme al Commissario, alla loro problematica.

Il programma della visita è proseguito con un confronto con il Commissario. In Municipio ci sono i rappresentanti delle forze dell’ordine e le organizzazioni sindacali. Ci sono anche i giovani della consulta comunale.