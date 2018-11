Gela, sequestrata mega discarica in un cantiere navale

I militari della Capitaneria di Porto, coordinati dal comandante Roberto Carbonara, hanno accertato in un cantiere navale al porto rifugio una mega discarica di rifiuti speciali e non. Denunciato a piede libero l'imprenditore per l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata, per inquinamento e getto pericoloso di cose all’esercizio di attività senza autorizzazione.

I pubblici ufficiali hanno constatato la presenza di vecchi pneumatici, sacchi contenenti rifiuti di deversa natura, pezzi di scafo in vetroresina, cumuli di materiale legnoso e ferroso fatiscente, numerosi involucri di vernici e solventi utilizzati deposti su gran parte della superficie, pontili galleggianti in disuso in avanzato stato di degrado e persino intere imbarcazioni. Tutto a diretto contatto con il suolo ed in alcuni casi affondati nella spiaggia.

I controlli proseguiranno su tutte le attività ubicate sul demanio marittimo sotto la giurisdizione della Capitaneria di Porto di Gela, per garantire il rispetto delle norme ambientali.