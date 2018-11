Gela Calcio, la tifoseria chiede aiuto per lo stadio "Vincenzo Presti"

Ad attendere il Presidente della Regione, on. Nello Musumeci, fuori dal Palazzo di Città c'era la tifoseria del Gela Calcio, costretta da 280 giorni a non accedere all'interno dello stadio "Vincenzo Presti", chiuso a febbraio per problemi di agibilità.

I tifosi si sono presentati con un enorme striscione in piazza con il quale hanno chiesto un intervento risolutivo alla Regione.

La settimana prossima una delegazione degli Ultras del Gela Calcio sarà ricevuta a Palermo a Palazzo d'Orleans.