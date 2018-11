Gela, incidente autonomo sulla Ss 115 Gela - Licata

Un ragazzo di Licata, 22 anni, è rimasto ferito in un incidente autonomo sulla strada statale 115 Gela - Licata, in contrada Desusino territorio di Butera.

Il giovane era alla guida di una Citroen C3 che, per cause in corso d'accertamento da parte degli agenti della Stradale di Gela, si è andata a scontrare contro un muretto.

Il giovane stava tornando a Licata quando ha perso il controllo dell'utilitaria. Soccorso è stato trasportato all'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela dove è stato ricoverato.