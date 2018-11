Gela, coro "Perfecta Laetitia" in Vaticano

L’impegno, la passione che si mettono in ciò che si fa alla fine pagano, portando gioia e soddisfazione. Esibirsi davanti a Papa Francesco, guidati da mons. Marco Frisina nel prestigioso scenario dell’Aula Paolo VI. L'appuntamento con la storia per il gruppo "Perfecta Laetitia" si è registrato per la partecipazione al III incontro internazionale delle corali in Vaticano. Tre giorni di appuntamenti che hanno portato in Vaticano circa diecimila partecipanti ma solo pochissime corali hanno avuto il privilegio di esibirsi nello spazio dedicato, di fianco alla vasta platea. E tra questi il coro gelese.

Il coro “Perfecta Laetitia” è stato parte attiva del concerto guidato dal coro della diocesi di Roma e dall’orchestra sinfonica “Fideles et Amati”. Due ore di musica sacra dal vivo iniziate con l’Inno pontificio di Gounod per poi concludersi con “Jesus Christ you are my life” di Frisina, che è tornato a dirigere il coro gelese dopo il magnifico e indimenticabile concerto tenutosi in città, nella chiesa Regina Pacis, nell’ottobre del 2015.

Dopo anni di lavori, successi, studio e sacrifici, per il coro polifonico presieduto da Giacomo Giurato un altro momento importante da annotare nel libro dei ricordi e nel cuore. Un’esperienza unica sia dal punto di vista artistico che umano.



Questi i nomi dei partecipanti: Carmela Calaciura, Carmela Calleri, Aurelia Cammalleri, Rossella Maria Filomena Cassarà, Vincenza Condorelli, Mariangela Curatolo, Maria Gabriella Ferrera, Liboria Maria Lembo, Angela Ministeri, Nunzia Morselli, Adele Palmeri, Floreana Perrone, Monia Celeste Placenti, Stefania Vella (soprani); Rosa Capizzello, Erminia Angela Di Benedetto, Maria Manciavillano, Emanuela Mezzasalma, Melissa Minardi, Angela Sammito (contralti); Antonio Benfatti, Antonino Di Bennardo, Angelo Di Caro, Luca Angelo Emanuele Di Mauro, Giuseppe Failla, Giacomo Giurato, Ferdinando Salvatore Guarrera, Salvatore Rocco Romano, Salvatore Vella (tenori); Francesco Di Dio, Carlo Paolo Savatta, Mario Turco (bassi); Giuseppe Antonio Pellegrino, Concetta Pizzardi, Michele Marco Mancino (accompagnatori). L’organizzazione dell’incontro internazionale è stata curata anche dal vice presidente Mario Turco, referente per i rapporti con il Vaticano.