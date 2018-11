Gela, riconoscimento per l'ingegnere aerospaziale

L’azienda automobilistica Peugeot ha premiato tre eccellenze italiane e una di queste è una di queste è l’ingegnere aerospaziale Chiara Cocchiara.

Laureata a Pisa, ha conseguito specializzazioni in Francia e Svizzera. Parla cinque lingue e lavora all’Eumetsat di Francoforte. Unica europea ha partecipato alla simulazione di una spedizione di due settimane a Marte condotta dalla Mars society in collaborazione con la Nasa.

Nel 2017 è stata inserita dalla rivista economica Forbes nella classifica dei 300 giovani under 30 più influenti del pianeta nel 2017.

Al suo curriculum l’ingegnere gelese ha aggiunto ora questo riconoscimento della Peugeot che è andato anche all'architetto Fabio Novembre e a Flavia Pennetta, prima tennista italiana ad entrare nella top ten mondiale.

La casa automobilistica ha realizzato un tour alla ricerca di alcune realtà di spicco del “made in Italy”. Ambasciatore è stato l’attore Stefano Accorsi che ha fatto un viaggio a bordo della nuova 508 della Peugeot a bordo della quale ha ospitato tre personaggi noti operanti nei tre ambiti di interesse della casa automobilistica cioè design, tecnologia e performances. Durante il viaggio si è fatto raccontare da loro cosa ritengono sia l’ eccellenza. Per Chiara non un punto di arrivo ma l’inizio di un lungo viaggio. Sono stati girati dei video che saranno usati nel 2019 per lanciare nel mercato la nuova Peugeot 508. La settimana scorsa all’Unicredit Pavillon di Milano si è svolta la serata di gala con i riconoscimento per le tre eccellenze italiane. Per Chiara Cocchiara un momento di relax nella sua frenetica e brillante carriera in giro per il mondo.