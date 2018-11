Mussomeli, il romanzo "Il canto dell'Upupa" viene presentato a Palermo

Verrà presentato domani a Palermo, esattamente a Villa Niscemi, il romanzo “Il canto dell’upupa” del collega Roberto Mistretta di Mussomeli.

Un noir intenso ambientato in Sicilia, che tratta lo scottante tema della pedofilia e non a caso si avvale della prefazione di don Fortunato Di Noto, presidente associazione Meter, noto a livello mondiale per le sue battaglie a difesa dei bambini. Già tradotto in Austria, Germania e Svizzera col titolo “Die dunkle Bootschaft des Verfuhrers” (L’oscuro messaggio del seduttore) e ripubblicato in Italia nel 2008 da Cairo, il romanzo, rivisto e aggiornato, è tornato nei mesi scorsi in libreria per le edizioni della Frilli Editori di Genova.

La presentazione, prevista per le 16,30 presso la Sala delle Carrozze, è organizzata dalle associazioni Kermesse, Sicilia Agricoltura, Città di Palermo e Anas (Associazione Nazionale Azione Sociale).

La manifestazione continuerà col Reading poetico del “Sublimismo” con Alba Pagano, Calogero Cangelosi, Nino Balletti, Giovanna Sciacchitano, Tilda Cardella, Pippo Monteleone e Cinzia Romano.

Seguirà la consegna della Targa di riconoscimento a Nunzio Mogavero, eroe del Parco delle Madonie.

Quindi la presentazione di Gaetano Mangano (Maestro di pittura), Robert Deddy Logan (ambientalista e naturalista della spiaggia dell’Imera), Carmela Catalano (guida storica del Comune di Palermo “La via dei tesori”), Gino Catalano (poeta e conservatore della “Cerca” di Collesano), Baldo Brandi (cantautore che presenterà il video musicale “La coppola” con riprese di Daniele Pitarresi).