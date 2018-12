Gela, studentessa accoltellata da compagna

Gela. Una ragazza si trova ricoverata in ospedale dopo essere stata accoltellata da una sua compagna. L’episodio di violenza si è registrato poco dopo le 13. Le due ragazze, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, hanno avuto una colluttazione in via Battesimo, a pochi passi dalla Chiesa Madre.

Una delle due ha poi uscito un coltello, ancora non trovato, ed ha colpito la “rivale”. La vittima dell’accoltellamento è stata soccorsa e si trova all’ospedale “Vittorio Emanuele”.

Non è escluso che venga sottoposta ad intervento chirurgico per una profonda ferita all’addome.