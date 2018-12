CALTANISSETTA - Anziana coraggio fa individuare due "falsi avvocati" napoletani denunciati dalla Squadra mobile. L'anziana ieri ha contattato i poliziotti dopo aver ricevuto una strana telefonata da un uomo che, presentandosi come avvocato, l'avrebbe raggiunta a casa per evitare che la figlia, coinvolta in un incidente stradale, doveva pagare alcuni interessi.

Gli agenti della Mobile hanno bloccato i due truffatori di 68 e 43 anni, padre e figlio, in via Ferdinando I. Nella vettura sono quale viaggiavano i poliziotti hanno trovato 800 euro, falsi gioielli in simil-oro che, con ogni probabilità, sarebbero dovuti servire per raggirare gli anziani.

I due napoletani alloggiavano in un albergo di Catania e dentro la stanza i poliziotti della Squadra Mobile di Siracusa hanno rinvenuto ben 7.000 Euro e svariati oggetti in oro, verosimilmente frutto di altre truffe compiute nell'isola.

I due malviventi, sulla base delle segnalazioni intervenute a Caltanissetta, sono stati denunciati per tentata truffa e rispediti a Napoli con un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Caltanissetta.