Caltanissetta, crolla tetto pensionati salvi per miracolo

CALTANISSETTA - Tragedia sfiorata ieri sera in una abitazione al primo piano della via Salvati 61, la parallela a monte della via De Gasperi. Qui, in un appartamento al primo piano, si è registrato il cedimento del soffitto della cucina dove abita una coppia di pensionati. La donna, che si trovava in cucina, è stata per fortuna soltanto sfiorata dalla “pioggia” di calcinacci venuti giù e che hanno invaso l’ambiente.

Il cedimento si è registrato alcuni minuti dopo le 19, mentre la padrona di casa si accingeva a preparare qualcosa.

Tanta paura per la donna che ha chiesto l’intervento dei congiunti che hanno dato l’allarme: sul posto è intervenuta una volante della Polizia e i vigili del fuoco, che hanno potuto verificare il cedimento strutturale di gran parte del soffitto della cucina.

Per fortuna i residenti nell’abitazione non hanno riportato conseguenze, per loro soltanto tanta paura e momenti di terrore.

Adesso si devono valutare le condizioni dell’appartamento e cercare di capire il perché del crollo di gran parte del soffitto della cucina che potrebbe essere stato causato da infiltrazioni di acqua dal piano superiore, oppure da un cedimento strutturale sempre proveniente dall’alto.