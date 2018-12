Contagiò 32 donne con Hiv, nisseno condannato in Appello a 22 anni

Roma - E’ stato condannato a 22 anni di reclusione Valentino Talluto, il 34enne di Caltanissetta, sotto processo perchè accusato di aver contagiato con l’Hiv 32 persone. La prima Corte d’Assise d’Appello di Roma ha concesso uno sconto di pena - in primo grado era stato condannato a 24 anni - di due anni poichè è stato assolto per 4 episodi con formula dubitativa «per non aver commesso il fatto».

Le richieste del Pg Simonetta Matone erano state quelle di riformare la sentenza di primo grado, riconoscere come esistente il reato di epidemia ed emettere una condanna a 30 anni di reclusione.