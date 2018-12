Dall'idea all'impresa in 54 ore: a Caltanissetta lo Startup weekend

CALTANISSETTA - Confimpresa Euromed è sponsor dello Startup Weekend: una iniziativa e evento che accelera progetti innovativi in 54 ore. Con la sua formula "dall’idea all’impresa in un solo weekend" dà spazio a tech-developers, designers, imprenditori e startupper per condividere idee, formare team, creare prodotti/servizi e dare vita a nuove startup. Lo Startup Weekend di Caltanissetta si svolgerà nel fine settimana da domani a domenica nelle aule del Consorzio Universitario, in corso Vittorio Emanuele 92.

"La tematica delle 54 ore di attività su cui punteremo - spiegano i promotori - è il Food: i partecipanti avranno l’opportunità di presentare progetti innovativi, trasformando idee fuori dal comune in opportunità di valore. Si affronteranno problematiche relative alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti agroalimentari del centro Sicilia, all’importanza di una sana e buona alimentazione, all’impatto mbientale generato dalla filiera dell’agroalimentare e si cercherà, partendo dalle esigenze del territorio siciliano, di trovare una soluzione smart a queste esigenze".

"Durante i tre giorni - sottolineano i promotori - i partecipanti acquisiranno competenze utili allo sviluppo delle idee, grazie alla formazione erogata da speaker di caratura nazionale che racconteranno la loro storia e le nuove opportunità di business, e al lavoro in team sostenuto da mentor di grande esperienza in diversi settori. Al termine dei tre giorni i giudici sceglieranno il progetto vincitore, per capacità e creatività, che potrà accedere alle tante opportunità proposte dai nostri partner, quali: percorsi di consulenza, formazione personale e altro ancora".