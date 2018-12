Migranti in Municipio a Gela perché da due giorni non toccano cibo

GELA (CALTANISSETTA) - Auguri di Natale del commissario Rosario Arena ai dipendenti comunali ma con due soli panettoni perché gli altri li ha donati ad un gruppo di migranti in protesta al Comune perché da due giorni non toccano cibo.

Poco prima che il commissario si recasse in aula consiliare in piazza Municipio è giunta una folta delegazione di migranti di uno Sprar presente in città. Il gruppo di stranieri ha lamentato di non aver toccato cibo per due giorni. Una delegazione ha incontrato poi il commissario per raccontare le ragioni della protesta dovuta ai tagli nei finanziamenti.

La solidarietà. La risposta non si è fatta attendere: c’erano dei panettoni che il commissario avrebbe dovuto condividere con i dipendenti, così ha scelto di donarli a chi era andato a rivendicare il diritto di poter avere qualcosa da mettere sotto i denti.

La protesta di un gruppo di migranti in Municipio potrebbe indurre la Procura di Gela ad aprire un altro fascicolo sul “sistema migranti” dopo quello che ha scorsa settimana ha portato in carcere quattro persone.