Catania, ora l'Amt si "modernizza": arriva app, ticket dallo smartphone

CATANIA - Dal prossimo 23 luglio a Catania sarà possibile acquistare i biglietti degli autobus dell’Azienda municipale trasporti direttamente tramite lo smartphone, utilizzando l’app DropTicket che si usa per il pagamento delle strisce blu. Lo ha annunciato il presidente Puccio La Rosa, aggiungendo che l’iniziativa, nata dalla collaborazione tra A-Tono e l’Amt, rientra «nell'ambito delle azioni predisposte per sostenere la mobilità sostenibile, incentivare all'uso del mezzo pubblico e facilitare la nostra utenza e favorire i turisti in transito in città».

Gli utenti dell'Amt potranno acquistare - sia con carta di credito sia tramite SMS - tre titoli di viaggio: 90 minuti (al costo di 1 euro, durata 90 minuti dall'acquisto), giornaliero (costo di 2,50 euro, durata fino alle 24:00 del giorno di convalida) e Alibus (costo di 4 euro, durata 90 minuti dall'acquisto).

Il servizio di acquisto tramite carta di credito sarà attivo già dal 23 luglio, quello tramite SMS sarà disponibile a partire dal prossimo 8 agosto. Quest’ultimo potrà essere utilizzato tramite l’app Dropticket, o semplicemente inviando un SMS con scritto «AMT» per un biglietto «90 minuti», «AMT25» per un biglietto «Giornaliero», oppure «ALIBUS» per un titolo «Alibus» al numero 4855855. Il sistema in automatico invierà il titolo di viaggio desiderato.

«La convalida del titolo di viaggio - ha aggiunto La Rosa - è contestuale all'acquisto - senza, dunque, fastidiose procedure di convalida a bordo - e il biglietto dovrà essere mostrato in caso di controllo da parte del personale. mediati per usufruire dei servizi messi loro a disposizione». Il servizio è disponibile per i clienti TIM, Vodafone, Wind e H3G e al prezzo del biglietto, uguale a quello cartaceo, si aggiunge il costo del messaggio di richiesta che varia a seconda del proprio operatore telefonico.