Allerta del Comune di Catania, oggi 20 luglio previste anomale ondate di calore

CATANIA - Ondate anomale di calore sono previste nella città di Catania oggi, venerdì 20 luglio, e fino a domani con livello di criticità 1, corrispondente a rischio basso. Lo rende noto la Protezione civile comunale sulla base del bollettino diramato dai centri di competenza nazionale. Non esiste una definizione standard di ondata di calore a livello internazionale. In generale si parla di ondata di calore, o di caldo, quando durante la stagione estiva si verificano condizioni meteorologiche estreme con temperature elevate, al di sopra dei valori abituali per quel periodo.

Le mministrazioni pubbliche mostrano sempre maggiore attenzione alle ondate di calore, perché hanno un rilevante impatto sulla salute pubblica. Per questo vengono diramati bollettini ed allerte per avvisare le fasce di popolazione più a rischio. I consigli in questi casi sono noti: bere molti liquidi, evitare di uscire fra le 11 e le 18, evitare l’esercizio fisico nelle ore più calde.

Nelle cittò poi si verifica il cosiddetto effetto “isola di calore”. I centri urbani, durante le ondate di caldo, diventano delle vere fornaci, per l’arroventamento delle superfici di cemento e la scarsità di zone verdi.