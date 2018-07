Eclisse totale di Luna, venerdì 27 a Catania osservazione pubblica con telescopi e astronomi

CATANIA - In occasione dell'eclisse totale di Luna di venerdì 27 luglio, dalle 20.30 alle 00.30 a Catania, in piazza Europa, avrà luogo un evento pubblico organizzato dal Gruppo Astrofili Catanesi, in collaborazione con l'Inaf (Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astrofisico di Catania): osservazione ai telescopi dell'eclisse lunare e dei pianeti (in particolare Marte, in questo periodo molto vicino alla Terra) e proiezione in diretta con speciale videocamera applicata a un telescopio. Saranno a disposizione del pubblico, per spiegazioni e chiarimenti, due astronomi dell'Inaf