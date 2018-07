Dal Villaggio Goretti all'ex cinema una giornata di incendi a Catania

Incendi in serie oggi praticamente in quasi tutta la Sicilia, ma in particolare nella costa centro-nord orientale dell'Isola, con un rogo che più degli altri ha destato preoccupazione: quello sviluppatosi in mattinata nella Timpa di Acireale e che, apparentemente domato dopo ore di lavoro dei vigili del fuoco, nel pomeriggio aveva ripreso vigore prima di essere definitivamente spento anche grazie all'intervento di due Canadair.

In questo macro-quadro, non mancano anche incendi si fa per dire "minori" che si sono sviluppati a Catania: uno, documentato dalla foto in apertura di Orietta Scardino, è divampato nei pressi del Villaggio Santa Maria Goretti, e quindi a poca distanza dall'aeroporto di Fontanarossa; l'altro, ripreso invece dagli scatti - accanto e sotto - di Santi Zappalà, ha invece riguardato in città l'ex cinema Midulla.