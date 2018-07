Trecastagni, cane "dato a un amico" ma in realtà era stato abbandonato

TRECASTAGNI - Ha avuto un lieto fine il caso del cane pastore tedesco che aveva vagato solo, impaurito e affamato nella piazza Marconi di Trecastagni (Catania). La gente che era presente nella piazza per godersi un poco di fresco, dopo una giornata di caldo torrido, aveva notato il cane, un pastore tedesco giovane con collare di valore, che girava per la piazza, impaurito, forse in cerca del proprio padrone.

In un primo momento la gente aveva pensato che il cane fosse custodito dal proprio padrone. Ma capito che era solo, qualcuno ha cominciato a pensare che si trattasse di un randagio pericoloso. L’ex preside Enzo Caruso, avvicinatosi al cane aveva capito che l’animale era tranquillo perché si era fatto accarezzare e aveva mangiato il contenuto di una scatoletta che gli era stato dato. Questo aveva fatto capire al suo soccorritore, ad alcune persone e ad un gruppo di ragazzi che lo avevano preso in custodia, che non era un cane randagio ma un cane che si era perso o era stato abbandonato.

Portato al comando dei Vigili Urbani, l’ispettore capo, Alfio Lanzafame, insieme all'assistente Sebastiano Raspagliese si è dato da fare per capire di chi fosse. Attraverso i dati del microchip trasmessi all’ufficio veterinario della Asp di Catania si è risalito al nome del proprietario, subito contattato per telefono.

In un primo momento il proprietario aveva declinato ogni responsabilità sul cane perché aveva detto di averlo consegnato ad un amico perché lui doveva partire. Poi però, dopo che l’ispettore Lanzafame lo aveva messo di fronte alle sue responsabilità, è venuto a prenderlo.