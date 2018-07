Catania - Preso di mira l'Iranian restaurant di Corso Sicilia a Catania. Il locale ha subito una rapina armata poco prima delle 14: un uomo è entrato armato e si è impossessato dell'incasso. Sul posto sono intervenute quattro volanti della Polizia e di supporto, anche i militari di stanza in via Etnea. La proprietaria, in stato di shock è stata poi portata in questura per essere interrogata.

Foto di Santi Zappalà