«Se non mi dai 100 € ti ammazzo» pregiudicato minaccia la madre: arrestato

CATANIA - «Se la prossima settimana non mi dai 100 euro ti ammazzo»: sarebbe stata la minaccia urlata, ieri sera, alla madre da un pregiudicato catanese di 24 anni che poi, con una spranga di ferro, ha anche danneggiato l’auto della donna, mandando in frantumi i finestrini della vettura. Il giovane è stato arrestato per tentativo di estorsione da agenti di una pattuglia delle Volanti della polizia. La Procura ha disposto i domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.