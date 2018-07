Arrestata a San Cristoforo: nascondeva cocaina nell'armadio delle figlie

Catania - I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato una donna catanese di 35 anni, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno effettuato un controllo in un' abitazione di Via Mulino a Vento, a pochi passi dalle Vie Trovatelli e Alogna teatro della precedente operazione “Bivio” e lì, all’interno dell’armadio delle due figliolette della donna, alle spalle degli indumenti e degli oggetti preziosi appartenenti alle bambine, dietro una paretina in legno creata appositamente per occultare la droga, è stata rinvenuta una busta di plastica contenente 6 panetti di cocaina del peso di oltre 6 Kg. La droga che, opportunamente tagliata e dosata, avrebbe fruttato al dettaglio una cifra superiore al mezzo milione di euro è stata sequestrata mentre la donna, moglie di un noto pregiudicato, in attesa della direttissima è stata relegata agli arresti domiciliari.