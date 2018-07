Riposto come ...Montecarlo, il porto strapieno di imbarcazioni di lusso

RIPOSTO - Porto strapieno di imbarcazioni di lusso soprattutto battenti bandiere estere, strutture ricettive con prenotazioni fino alla conclusione della stagione estiva, locali del centro storico cittadino e di Torre Archirafi affollati particolarmente nelle ore serali da centinaia di avventori. Possiamo sintetizzare così, la stagione estiva 2018 – o meglio gli ultimi due mesi - nel Comune jonico, dove si registrano segnali positivi, dopo la crisi economica degli anni scorsi, in diversi settori lavorativi cittadini, ad iniziare da quello della nautica da diporto, che registra un consistente incremento nella movimentazione del naviglio in transito.

«Possiamo senz'altro affermare – spiega Sebastiano Scalone, presidente della Pro Loco Riposto, associazione che da alcuni mesi cura per conto del Comune marittimo l’Ufficio del Turismo – che stiamo vivendo un’estate innegabilmente con il segno più. Rispetto alle stagioni estive passate, tranne quella dello scorso anno che ha avuto positivi segnali di ripresa, le strutture ricettive che insistono nel nostro territorio stanno, infatti, registrato un trend positivo in termini di presenze turistiche. In questo periodo, a Riposto ci sono numerosi turisti, particolarmente stranieri, ospiti di alberghi, aziende agrituriste, bed & breakfast e case vacanze. Molti di questi turisti, transitano dal nostro Ufficio Turistico, per avere informazioni e, soprattutto, consigli, sui siti artistici, culturali e monumentali da visitare a Riposto e anche di altre località siciliane, come Taormina, Siracusa, Catania e l’Etna».