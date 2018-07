Militari canadesi a Catania per concludere tour 75/mo Operazione Husky

CATANIA - Una delegazione di militari canadesi ha concluso a Catania un suo tour istituzionale organizzato in occasione del 75/mo dello Sbarco alleato In Sicilia dalla Canada Company e da Steve Gregory (già ideatore delle celebrazioni del 70/mo dello Sbarco). L’ultima tappa è stata il Museo storico dello sbarco in Sicilia - 1943, dove è stata accolta dal dirigente alle Politiche culturali della Città Metropolitana Ettore De Salvo.



Il tour istituzionale, sotto l’egida del ministro Seamus O'Regan (Veterans Affairs) ha ripercorso le tappe dell’avanzata fatta nel 1943 dai soldati della Prima Divisione di Fanteria e della Prima Brigata corazzata delle Forze canadesi, sbarcate nella zona di Ponte Grillo, sulle coste meridionali della Sicilia Orientale. La delegazione, guidata dal Maggiore Gen. Dany Fortin, comandante della Prima Divisione canadese, e dal DSM Steven Merry, Aiutante di campo, ha partecipato, insieme con autorità civili e militari italiane, a cerimonie di commemorazione a Pachino, Ispica, Modica, Ragusa, Giarratana, Vizzini, Grammichele, Caltagirone, San Michele di Ganzaria, Piazza Armerina, Raddusa, Valguarnera, Enna, Leonforte, Assoro, Nicosia, Agira, nel cui cimitero di guerra canadese sono sepolti 484 soldati, Regalbuto, Catenanuova, Centuripe, Adrano, Motta Santa Anastasia e Misterbianco.