Spacciatore arrestato a Librino dopo tentativo di fuga

Catania - La Polizia ha arrestato a Catania, nel quartiere di Librino, Emanuele Isola per spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato sorpreso a spacciare all'ingresso di una palazzina popolare in viale San Teodoro.

Gli agenti, in particolare, lo hanno bloccato mentre prelevava da un busta di plastica due involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Isola, alla vista della Polizia, ha opposto resistenza e dopo essere riuscito a divincolarsi, ha tentato di fuggire. A questo punto è intervenuto un altro agente, poco distante, che è riuscito a fermarlo.

Sul posto, è stata rinvenuta e sequestrata la busta di plastica da cui il pusher aveva prelevato le dosi da smerciare, contenente 55 involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di 100 grammi. L'uomo è stato trovato anche in possesso di una somma denaro, ritenuta provento dello spaccio. Nel corso dell'intervento, la Polizia, all'interno dello stesso stabile, ha scoperto e sequestrato, a carico di ignoti, due buste con 100 involucri di marijuana per un peso complessivo di 160 grammi.

Espletate le formalità di rito, Emanuele Isola è stato associato presso il carcere di Catania, in piazza Lanza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.