"Dammi 20 € o ti sparo", ragazzo rapinato in via Etnea: un arresto

CATANIA - Ha intimato a un ragazzo di seguirlo nell’androne di un palazzo e poi, sostenendo di essere un componente di una nota "famiglia" mafiosa, ha minacciato di ucciderlo a colpi di pistola, che sosteneva di avere con sé, se non gli avesse consegnato 20 euro. E’ la rapina aggravata, secondo la ricostruzione della polizia, consumata nella centralissima via Etnea da Filippo Storniolo, 35 anni, che, dopo la denuncia della vittima, terrorizzata dall’aggressione, è stato arrestato da agenti delle volanti. La Procura ha disposto la detenzione cautelare in carcere in attesa del giudizio di convalida.