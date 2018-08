Catania, dimentica caffetteria sul fornello acceso: anziana salvata da Polizia 04/08/2018 - 12:17 di Redazione

Sono stati i vicini di casa a chiamare i soccorsi. La donna, trovata in stato confusionale, non si era accorta del forte odore di plastica bruciata che si era sprigionato in casa

CATANIA - Un’anziana, in stato confusionale, che aveva lasciato sul fornello accesso la caffettiera, prolungatamente riscaldata dalla fiamma, è stata soccorsa e salvata da agenti del commissariato Nesima di Catania. La polizia, intervenuta su segnalazione dei vicini di casa che sentivano provenire dall’appartamento un forte odore di plastica bruciata, con l’intervento dei vigili del fuoco, ha fatto irruzione nella casa, spento il fornello e staccata la bombola di gas che lo alimentava e portato fuori dall’abitazione la donna che non si era accorta di alcunché. L’anziana è stata affidata a una nipote.