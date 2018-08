Giallo ad Adrano, coniugi trovati morti in casa: è mistero su causa decesso

Adrano (Catania) - Una coppia di coniugi, 51 anni lui, 48 lei, è stata trovata senza vita all'interno della propria abitazione ad Adrano, in provincia di Catania. A rinvenire i due corpi, nella casa tra le vie Raffaello e Leonardo Da Vinci è stata la figlia della coppia che era andata a far visita ai genitori: pare che li abbia trovati riversi sul letto. Secondo i primi rilievi del medico legale non si tratterebbe di una morte violenta. La polizia, che indaga, esclude l’omicidio e cause violente. A fare chiarezza sulla causa del decesso sarà l’autopsia disposta dalla Procura di Catania.