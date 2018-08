Controlli in lido-bar ad Aci Trezza: scarse condizioni igieniche e altre violazioni

CATANIA - Nei giorni scorsi, su disposizione del uestore, personale del Commissariato Borgo-Ognina, Carabinieri della stazione di Acicastello, Corpo Forestale regione Sicilia e Polizia Municipale del Comune di Acicastello, ha eseguito controlli straordinari ad Acicastello in questo periodo di numerosa affluenza.

Sul lungomare Ciclopi, ad Acitrezza, è stato controllato uno stabilimento balneare con annesso bar di cui la polizia non ha fornito il nome. Durante le verifiche sono state accertate numerose criticità sotto il profilo della sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro, nello specifico sono state evidenziate scarse condizioni igienico-sanitarie nella zona bar, mancanza di idonei spogliatoi e armadietti per i dipendenti, impianto elettrico ritenuto non idoneo e scarsa manutenzione della struttura. Accertate anche numerose irregolarità in materia di contratti di lavoro e nello specifico, diversi dipendenti, a fronte di un contratto part-time, lavoravano a tempo pieno.

Nel lido balneare per stessa ammissione dei gestori del locale si sono tenute serate danzanti senza la prevista licenza del questore e in assenza delle autorizzazioni di altri enti volti ad accertare, tra l’altro, l’agibilità della piattaforma e ciò a tutela dell’incolumità pubblica.

Ancora, è stato rinvenuto un libro con su scritta di pugno la contabilità in nero riguardante l’attività commerciale ed è stato anche accertato che i 3 soci hanno pagato un canone di affitto ramo d’azienda per la gestione dell'attività stagionale pari a 45 mila euro mentre, all’Ufficio delle Entrate, hanno dichiarato solo 10 mila euro. Secono la polizia i 2 locatari/titolari dell’attività, al fine di eludere i controlli fiscali, avrebbero ricevuto la somma non dichiarata, pari a 35 mila euro, in contanti.

La polizia precisa che già in passato questo locale era stato destinatario di diversi controlli da parte della polizia locale di Acicastello che, tra l’altro, ha sanzionato i gestori della struttura per la violazione dell’ordinanza sindacale comunale che obbliga tutti i titolari dei locali della riviera dei Ciclopi al rispetto della quiete pubblica e a staccare la diffusione della musica entro le ore 23:45.

I tre gestori del locale sono stati indagati in stato di libertà per reati in materia di sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro. E sono stati segnalati anche a Guardia di Finanza e Ufficio delle Entrate per le previste sanzioni.