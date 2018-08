Estate, tempo di concorsi di bellezza: a Catania premiata "Miss Sicilia Risvegli Onlus"

CATANIA - Nella cornice di Piazza I Vicerè sono state premiate a Catania, nell'ambito del concorso internazionale di bellezza “La più Bella - Tratti di bellezza in terra di Sicilia... nel mondo”, le Miss "Sicilia Risvegli Onlus 2018” e ”La voce negli occhi 2018”. Si tratta della studentessa Corinne Renna per la prima categoria e dell’attrice Maria Maugeri per la seconda categoria. A premiarle - si legge in comunicato - «Pietro Crisafulli, regista del film "La voce negli occhi", nonché presidente dell’associazione “Sicilia Risvegli Onlus”, da sempre in prima linea per combattere contro le ingiustizie che subiscono le persone deboli, in particolare quelle in stato comatoso. Una lotta e accanto un grande sogno: quello di poter costruire in futuro un centro risvegli, ed una casa di accoglienza per tutti coloro che si trovano in difficoltà e hanno bisogno di assistenza 24 ore su 24».