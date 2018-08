Catania: 29enne gambizzato a Librino a una settimana dall'uscita dal carcere

CATANIA - Un giovane di 29 anni, Salvatore Gangi, uscito dal carcere il 3 agosto, è stato ferito alle gambe intorno alle 20 a Catania, in Viale Castagnola, nel quartiere di Librino. É stato ricoverato nell’ospedale Vittorio Emanuele. Non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri della compagnia di Fontanarossa che conoscono la vittima per i precedenti penali, legati a furti e spaccio di droga.