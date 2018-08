Salvini a Catania e a Messina per vigilia di Ferragosto: andrà in azienda confiscata alla mafia

Catania - Il ministro dell’Interno Matteo Salvini domani sarà in Sicilia. Alle 15.30 visiterà l’azienda confiscata alla mafia Geotrans, nella zona industriale di Catania. Dopo l’incontro con la stampa il ministro si recherà a palazzo degli Elefanti, sede del Municipio di Catania e dopo gli incontri istituzionali si svolgerà una conferenza stampa.



Il titolare del Viminale si sposterà poi in provincia di Messina: prima sarà alla base navale di San Raineri, a Messina, dove alle 18,45 visiterà il pattugliatore multiruolo Monte Sperone del Gruppo aeronavale della Guardia di Finanza e poi, alle 19.45, andrà a Furci Siculo (Me) in piazza Petroselli sul lungomare, per un incontro istituzionale con il sindaco del comune Ionico e responsabile provinciale enti locali della Lega, Matteo Francilia, al quale parteciperà anche l’assessore comunale a Catania e responsabile regionale enti locali del partito, Fabio Cantarella. Al suo arrivo è previsto un punto stampa con i giornalisti. Subito dopo Salvini farà un giro a piedi sul lungomare di Furci, per fermarsi poi a cena al ristorante "Sapori di Mare" dove si svolgerà una riunione politica con gli esponenti locali della Lega.