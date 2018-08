Toninelli: «La Diciotti sbarcherà a Catania» Salvini stoppa: «Prima risposte da Ue»

ROMA - La nave #Diciotti attraccherà a Catania. Lo scrive il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli su Twitter. «I valorosi uomini della guardia costiera - prosegue il tweet del ministro - hanno compiuto il proprio dovere salvando vite umane ad appena 17 miglia da Lampedusa. Ora l’Europa faccia in fretta la propria parte». Il ministro dell'Interno Matteo Salvini però non è dello stesso avviso: da fonti del Viminale si apprende infatti che Salvini non ha dato nè darà alcuna autorizzazione all’attracco di nave Diciotti, finché non avrà certezza che i 177 migranti a bordo andranno altrove. Fino a quel momento, dalla Diciotti non scenderà nessuno.

I migranti che ora sono a bordo della nave Diciotti sarebbero stati soccorsi da un’imbarcazione i cui occupanti hanno detto di essere maltesi, che hanno prima "scortato" il natante verso Lampedusa, quindi, dopo circa 24 ore dall’intervento, avrebbero invertito la rotta abbandonando i migranti, poi recuperati dalla nave della Guardia costiera italiana. E’ quanto emerge, secondo quanto si apprende da fonti investigative, dalle testimonianze di otto migranti che erano a bordo della nave Diciotti e sono stati trasferiti per cure mediche a Lampedusa e Porto Empedocle, dove sono stati ascoltati, come persone informate sui fatti, da uomini della polizia e della guardia costiera.

L’intervento di soccorso sarebbe stato condotto da un’imbarcazione di «notevoli dimensioni» e da due gommoni, i cui occupanti hanno detto di essere maltesi e hanno informato i migranti che non li avrebbero portati a Malta, ma avrebbero indicato loro la rotta per l’Italia. Quando poi si sono resi conto che i migranti non avevano dispositivi di navigazione satellitare, hanno fatto capire loro che li avrebbero "scortati" verso Lampedusa. Sempre secondo quanto si apprende, durante la navigazione l’imbarcazione su cui viaggiavano ha imbarcato acqua, complice anche le cattive condizioni meteorologiche. A quel punto sarebbero stati abbandonati e sono stati recuperati da nave Diciotti circa due ore dopo. Le testimonianze acquisite dalla polizia giudiziaria sono state trasmesse alla procura di Agrigento che ha aperto un fascicolo sul caso.