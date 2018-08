Nave Diciotti arriverà a Catania ma Viminale non autorizzerà lo sbarco

Roma - La nave Diciotti potrebbe attraccare in tarda serata nel porto di Catania, ma i 177 migranti a bordo non scenderanno dalla nave fino a quando non ci sarà dall’Europa una risposta sulla ripartizione degli immigrati tra vari paesi. E' quanto si apprende da fonti qualificate, le quali ribadiscono che il Viminale non darà alcuna autorizzazione allo sbarco fino a quando la situazione non verrà definita in questo modo.





Era stato per primo il ministro dei Trasporti Toninelli a comunicare, tramite Twitter, che la nave della Guardia Costiera, sarebbe sbarcata a Catania, dopo essere rimasta ferma per alcuni giorni al largo di Lampedusa. Quindi lo stop del ministro dell'Interno Salvini che ha chiesto la garanzia all'Unione Europa sullo "smistamento" dei migranti nei vari Paesi europei.