Settantenne perde la vita a Paternò nello scontro tra due auto

Paternò - Un anziano di 73 anni di Paternò, Barbaro Musarra, ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato stamane sulla Sp 58. La vittima era a bordo di una Fiat Punto che si è scontrata con una Seat Leon alla cui guida c'era una giovane donna di 24 anni, residente ad Aci Catena, che viaggiava insieme al figlioletto di 6 anni: entrambi sono rimasti feriti in modo non grave. A provocare l'impatto potrebbe essere stata la pioggia che in quel momento si stava abbattendo nella zona e che potrebbe aver ridotto la visibilità. Uno dei due mezzi avrebbe parzialmente occupato la corsia opposta: Musarra si stava dirigendo verso la zona di Tre Fontane a Paternò, mentre l'altra auto percorreva la strada in senso opposto.