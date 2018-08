"Scalo tecnico" a Catania per la Diciotti: i 177 migranti restano a bordo

CATANIA - La nave Diciotti, con 177 migranti a è arrivata in tarda serata a Catania. Poco prima di mezzanotte sono iniziate le manovre di ormeggio. Sull'imbarcazione polizia e guardia costiera. Non è previsto lo sbarco dei naufraghi. Sul molo di levante non è presente personale delle associazioni di volontari che prestano assistenza allo sbarco perché è previsto che i migranti trascorrano la notte sul pattugliatore d’altura della Guardia costiera italiana. Secondo quanto si è appreso, il porto di Catania è stato indicato come porto sicuro, ma anche come "scalo tecnico", quindi senza sbarco, per la nave in attesa del piano di ripartizione dei migranti con i Paesi dell’Unione Europea.